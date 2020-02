Somec, nuove commesse nel settore civile in USA

Somec

(Teleborsa) -, società specializzata nell’ingegnerizzazione, design e realizzazione di grandi progetti chiavi in mano nell’ambito navale e civile relativi a involucri vetrati, progetti architettonici speciali, allestimento di aree pubbliche e catering per grandi cucine, ha acquisito tre nuove commesse per un valore complessivo di oltre 36 milioni di dollari US nella divisione Landscape – segmento Building Façades., il gruppo Somec si aggiudica, due dei quali: un office tower di 28 piani con una superficie vetrata di oltre 250.000 mq con consegna prevista entro il 2023 ed un office building con facciata in vetro e terracotta, con consegna prevista entro il 2020. Il terzo progetto si trova: si tratta di un boutique office di 10 piani in prossimità della rinomata High Line, con consegna prevista entro il 2021.