Bankitalia, debito pubblico cresce e supera i 2.409 miliardi

(Teleborsa) -. Secondo gli ultimi dati mensili di, che ha pubblicato oggi il rapporto "Finanza pubblica, fabbisogno e debito", il debito pubblicodi euro, in aumento rispetto ai 2.380,6 miliardi di fine 2018.L'del debito nel 2019 (pari a) è stato inferiore al), per effetto della lieve riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro (-2,2 miliardi), degli scarti e premi all'emissione e al rimborso dei titoli di stato indicizzati e della variazione del cambio (-4,4 miliardi).- Più in dettaglio, il debito consolidato delle Amministrazioni centrali è cresciuto di 32,1 miliardi a 2.324,8 miliardi di euro, mentre quello delle Amministrazioni locali si è ridotto di 3,4 miliardi a 84,4 miliardi. Il debito degli Enti di previdenza è pressoché stabile.- La quota di debito detenuta da non residenti è tornata a crescere, sintomo della maggior credibilità dell'Italia, arrivando al 31,4% del totale a fine novembre, dal 28,6% di fine 2018.- Sempre Bankitalia ha indicato che lesi sono attestate a 461,7 miliardi di euro, inrispetto ai 463,4 miliardi del 2018. Nel mese di, tuttavia, si è registrato unper effetto dello spostamento di alcune scadenze fiscali.