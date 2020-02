Coronavirus, primo caso in Africa: il contagio in Egitto

(Teleborsa) - Il. L'annuncio arriva dal ministero egiziano della Salute che ha dato pochi altri dettagli, specificando solo che si tratta di un, ricoverato in isolamento in ospedale.Nella nota, il ministero chiarisce die di aver preso tutte le misure necessarie per prevenire la diffusione del virus.: l'ultimo bollettino medico emesso dalloha infatti definito, specificando che è senza febbre e asintomatico. Stabili le condizioni della coppia cinese positiva al Covid-19 che rimane in terapia intensiva nel nosocomio romano.Altra notizia positiva è quella che riguardarimasto in Cina perché febbricitante: al terzo controllo è infattied è già. Il rientro è atteso a Pratica di Mare intorno alle 7 del mattino. Ad attenderlo, fa sapere la Farnesina, ci sarà anche il Ministro degli Esteri. L'advisor economico della Casa Bianca,, haper il brusco cambio della metodologia di conteggio dei contagi da coronavirus.che ha risposto di averper il bene della sicurezza della salute pubblica globale e della salute di tutte le persone", come ha dichiarato il portavoce del, risolvendo i punti deboli e le criticità emerse col nuovo coronavirus. Garantire sicurezza e salute delle persone è un compito importante del nostro partito", ha affermato ilnella 12/ma riunione del Comitato centrale per l'approfondimento delle riforme del Pcc, secondo la tv pubblica Cctv.La controrisposta è arrivata dal. "Gprovenienti dalla Cina sul coronavirus, perché alcuni di questi possono", ha dichiarato Azar nel rinnovare la richiesta di cooperazione e trasparenza e a permettere l'ingresso degli scienziati USA e Oms nel Paese.Sul conteggio è infine arrivata anchesui casi diagnosticati clinicamente, senza la conferma dei test di laboratorio, nella provincia di Hubei.