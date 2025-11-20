Milano 13:22
Londra: rally per Airtel Africa

(Teleborsa) - Brilla l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, che passa di mano con un aumento del 4,06%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Airtel Africa più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Airtel Africa. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 3,118 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 2,994. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 2,912.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
