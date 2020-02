Pierrel, ok a commercio Orabloc in Montenegro

Pierrel

(Teleborsa) -controllata di, provider globale di servizi per l'industria farmaceutica, ha ottenuto in Montenegro l’autorizzazionealla commercializzazione per l’anestetico dentale di punta by Pierrel a base Articaina, Orabloc.Il Gruppo ha una consolidata posizione commerciale in Nordamerica, dove nel novembre scorso ha festeggiato il record di vendite con oltre 16 milioni di tubofiale Orabloc vendute nei primi nove mesi del 2019 (+ Italia e altri sette Paesi Europei, oltre che in Sudan,Taiwan ed Indonesia nel Far East.La Società attualmente ha in corso 30 nuove registrazioni del proprio anestetico Orabloc in molti Paesi commercializza oltre 32 referenze prodotto in 18 diversi Paesi ed è in procinto di aggiungere ulteriori 27 referenze nei nuovi Paesi nei quali sono in corso le procedure autorizzative.