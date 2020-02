Renault, utili in forte calo. Gruppo taglia il dividendo

Renault

CAC40

casa automobilistica francese

indice di Parigi

Renault

(Teleborsa) - Si muove in profondo rosso il titolo, mostrando una perdita del 4,14% sui valori precedenti.Il gruppo automobilistico francese ha chiuso il 2019 conper 3,8 milioni di vetture ea 55,5 miliardi di euro. A cambi costanti, i ricavi sarebbero scesi del 2,7%. Idel gruppo si attestano a 2,7 miliardi in calo di 950 milioni rispetto all'anno precedente. L'utile operativo è sceso a 2,1 miliardi dai 2,9 miliardi del 2018 mentre l'è calato fino a 19 milioni e si confronta con i 3,4 miliardi del 2018.Il crollo dell'utile - spiega la società - è stato causato soprattutto dal, sceso da 1,54 miliardi a -190 milioni, prevalentemente a causa dei risultati di(da 1,51 a 242 milioni), di cui Renault detiene il 43% del capitale. Il gruppo francese è stato così costretto a"La visibilità per il 2020 resta limitata a causa dell'attesa volatilità della domanda, in particolare in Europa a causa della normativa relativa alle emissioni CAFE e dei possibili impatti del coronavirus - ha dichiarata"Nonostante ciò - ha aggiunto - il rafforzamento del management team, la ripresa dell'Alleanza e il successo dei nuovi modelli mi rende profondamente".Renault punta a conseguire ricavi in linea con il 2019 a cambi costanti e un margine operativo di Gruppo del 3-4%. "Tale guidance - si legge nella nota dei conti - non considera i".Tornando alla performance del titolo lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dellarispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte darestano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 33,02 Euro. La resistenza più immediata è stimata a 33,87. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 34,72, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.