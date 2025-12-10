Parigi: performance negativa per Renault

casa automobilistica francese

(Teleborsa) - Sottotono la, che passa di mano con un calo del 2,30%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 36,28 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 35,35. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 37,21.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)