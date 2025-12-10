Milano 13:39
43.438 -0,31%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 13:39
9.672 +0,31%
Francoforte 13:39
24.069 -0,39%

Parigi: performance negativa per Renault

Migliori e peggiori
Parigi: performance negativa per Renault
(Teleborsa) - Sottotono la casa automobilistica francese, che passa di mano con un calo del 2,30%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Renault rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Renault è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 36,28 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 35,35. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 37,21.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```