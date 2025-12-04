Milano 10:55
43.388 +0,02%
Nasdaq 3-dic
25.607 0,00%
Dow Jones 3-dic
47.883 +0,86%
Londra 10:55
9.695 +0,04%
Francoforte 10:55
23.869 +0,74%

Parigi: nuovo spunto rialzista per Renault

Migliori e peggiori
Parigi: nuovo spunto rialzista per Renault
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la casa automobilistica francese, in guadagno del 3,16% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Renault più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Renault rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 36,12 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 35,72. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 36,52.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```