Parigi: movimento negativo per Renault

(Teleborsa) - Composto ribasso per la casa automobilistica francese, in flessione del 2,53% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Renault mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,86%, rispetto a -0,48% dell'indice di Parigi).


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Renault. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 36,15 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 34,49. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 33,87.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
