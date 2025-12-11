Parigi: movimento negativo per Renault

(Teleborsa) - Composto ribasso per la casa automobilistica francese
, in flessione del 2,53% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Renault
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,86%, rispetto a -0,48% dell'indice di Parigi
).
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Renault
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 36,15 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 34,49. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 33,87.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)