RC auto familiare, si parte: come funziona?

(Teleborsa) - Nessun rinvio:da oggiche, di fatto, darà la possibilità di assicurare un veicolo, anche di categoria diversa, come uno scooter o una moto, con laC'è però una- contenuta nell'emendamento al Milleproroghe del dem Claudio Mancini: l'introduzione di una sorta diper i motorini che causano incidenti con d"Al verificarsi di un sinistro in cui si sia reso responsabile in via esclusiva o principale un conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia e che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a euro cinquemila, – si legge nell’emendamento – le ipossono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro,Per sondare il grado di conoscenza della materia, Facile.it ha commissionato un’indagine a mUp Research e Norstat, interrogando un campione rappresentativo della popolazione nazionale e scoprendo che il 1dei rispondenti assicurati, pari ad oltre, ha dichiarato di non aver capito come funzioni l’RC familiare. Cerchiamo, dunque, diLa fetta più grande di beneficiari della nuova norma saranno, di fatto, le famiglie che hanno un parco mezzi composto da almeno un’auto ed un motoveicolo: in questo caso, per assicurare il veicolo a due ruote o viceversa, i membri potranno utilizzare la classe di merito più favorevole fra quelle maturate da chiunque nel nucleo familiare. Una situazione che, secondo quanto emerso dall’indagine, riguarderà il 18% dei rispondenti, pari a circa 3 milioni di famiglie.- L’attuale sistema assicurativo, grazie alla cosiddetta Legge Bersani, consente già ai membri di una famiglia di utilizzare lama solo nel caso in cui si tratti di acquisto di un veicolo che entra per la prima volta in possesso della famiglia (indipendentemente dal fatto che il mezzo sia nuovo o usato). Con lSecondo quanto emerso dall’indagine, questa casistica potrebbe riguardare il 15,5% dei rispondenti, ovvero circa 2,6 milioni di famiglie.. Non potranno trarre beneficio dall’RC familiare gli assicurati che sono già in primai ne, come indicato dalla norma stessa, tutti gli assicurati che hannoanni precedenti un- "A partire da oggi – sostiene il Presidente del Codacons,– le compagnie di assicurazionie saranno obbligate adIn caso di rifiuto o di ostacoli nell’esercizio di tale diritto, si configurerebbe una violazione delle norme vigenti, e per questo invitiamo i consumatori a segnalare al Codacons qualsiasi comportamento scorretto che porterebbe a una raffica di denunce penali”.“I vantaggi per gli assicurati – aggiunge Rienzi – potrebbero essere del tutto vanificati dalla decisione delle imprese assicuratrici diIn tal caso si profilerebbe una