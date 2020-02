Istat, cresce ancora spesa Comuni per servizi sociali

(Teleborsa) - Per illa spesa dei comuni per i servizi sociali èraggiungendo i livelli registrati negli anni precedenti la crisi del 2011- 2013. Questa la fotografia scattata dall'Istat nel ReportNel- sottolinea il report - la spesa dei Comuni per i servizi sociali, al netto del contributo degli utenti e del Servizio Sanitario Nazionale,, corrispondenti allo 0,41% del PIL nazionale (dati provvisori).Più nel dettaglio,di cui beneficia mediamente un abitante in un anno è pari a, con differenze territoriali molto ampie. La spesa sociale delcontro valori che superano i 115 euro annui in tutte le altre ripartizioni, toccando il massimo nelLa quota più ampia della spesa sociale dei Comuni è assorbita dai servizi per icirca 2,8 miliardi di euro, pari al 38,2% della spesa complessiva. Le regioni del Centro sonoquelle che destinano maggiori quote di spesa a quest’area di utenza (43%), in particolareDal 2016 al 2017 aumenta ancora la spesa dei Comuni rivolta ai disabili (+4,1%). I Comuni italiani nel loro complesso hanno impiegato maggiori risorse per le persone conNel periodola spesa dei Comuni per la povertà è diminuita del 5,6% a livello nazionale, sebbene dal 2015 si osservi una lieve ripresa. Le riduzioni di spesa si concentrano principalmente nelle regioni del Centro-sud e in Sicilia (sebbene la ripartizione delle Isole sia controbilanciatadall’aumento di spesa in Sardegna).