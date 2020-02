Air Italy, De Micheli: "Insisteremo per concordato"

(Teleborsa) - Per risolvere ladel vettore è "".A dirlo è la ministra alle Infrastrutture e trasportiintervistata da La7. "Stiamo scrivendo in queste ore una serie di misure per presentarle domani al tavolo con i sindacati - ha aggiunto - e che riguardano i lavoratori non solo per garantire il reddito nella fase della crisi ma anche per garantire un approdo nel mondo del lavoro".La ministra è attesa nel pomeriggio per ilcon quattro interrogazioni presentate da Marino (M5S), Gariglio (PD), Cappellacci (FI) e Lollobrigida (FdI).Nel frattempo,. Il segretario generale dellaha sottolineato la contrarietà del sindacato contro "la definizione del".A questo si aggiunge, secondo il sindacalista, "lacon voli operativi già nei primi giorni di maggio: una"."Entrambe le notizie fanno precipitare la vertenza in un baratro da cui se ne potrà uscire solo con un'azione diplomatica da parte delle massime istituzioni nazionali - osserva Boeddu -con l'ingresso in partecipazione anche delle regioni Sardegna e Lombardia. Resta inoltre sempre valida anche una".