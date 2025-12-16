Apollo, valuta potenziale vendita di Atlas Air per 12 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Apollo Global Management
starebbe valutando una potenziale vendita
della sua compagnia aerea Atlas Air Worldwide Holdings
. Lo riporta Bloomberg citando fonti vicine alla questione.
Il potenziale disinvestimento da Atlas Air, che offre voli charter e leasing di aeromobili, è ancora alle prime fasi di valutazione e la società di investimento statunitense potrebbe valutare la compagnia aerea a oltre 12 miliardi di dollari, incluso il debito
. Altri operatori del settore e società di private equity hanno mostrato un interesse preliminare per l'acquisizione di Atlas Air.
Intanto, martedì, Apollo ha annunciato che i fondi gestiti da Apollo hanno concordato di acquisire da Ardian una quota di maggioranza di Prosol Group
, specialista nel settore dei prodotti alimentari freschi e nella vendita al dettaglio di prodotti alimentari in Francia. Gli attuali azionisti e il team dirigenziale di Prosol reinvestiranno insieme ai Fondi Apollo.Prosol gestisce quasi 450 negozi in tutta la Francia
sotto due insegne principali: Grand Frais, dove fornisce frutta, verdura, latticini e pesce; e Fresh., una catena di negozi interamente di proprietà che vende frutta, verdura, latticini, pesce e carne.
La transazione, si legge nella nota, è soggetta al soddisfacimento di determinate condizioni di chiusura, tra cui l'approvazione delle autorità competenti, e si prevede che si concluderà nel secondo trimestre del 2026
.
Apollo investe attivamente in Francia da oltre due decenni e oggi vanta circa 14 miliardi di euro investiti in aziende francesi
nell'ambito delle sue strategie.(Foto: Gary Lopater su Unsplash )