Apollo, valuta potenziale vendita di Atlas Air per 12 miliardi di dollari

Intanto martedì Apollo ha acquisito da Ardian la maggioranza della francese Prosol Group.

(Teleborsa) - Apollo Global Management starebbe valutando una potenziale vendita della sua compagnia aerea Atlas Air Worldwide Holdings. Lo riporta Bloomberg citando fonti vicine alla questione.

Il potenziale disinvestimento da Atlas Air, che offre voli charter e leasing di aeromobili, è ancora alle prime fasi di valutazione e la società di investimento statunitense potrebbe valutare la compagnia aerea a oltre 12 miliardi di dollari, incluso il debito. Altri operatori del settore e società di private equity hanno mostrato un interesse preliminare per l'acquisizione di Atlas Air.

Intanto, martedì, Apollo ha annunciato che i fondi gestiti da Apollo hanno concordato di acquisire da Ardian una quota di maggioranza di Prosol Group, specialista nel settore dei prodotti alimentari freschi e nella vendita al dettaglio di prodotti alimentari in Francia. Gli attuali azionisti e il team dirigenziale di Prosol reinvestiranno insieme ai Fondi Apollo.

Prosol gestisce quasi 450 negozi in tutta la Francia sotto due insegne principali: Grand Frais, dove fornisce frutta, verdura, latticini e pesce; e Fresh., una catena di negozi interamente di proprietà che vende frutta, verdura, latticini, pesce e carne.

La transazione, si legge nella nota, è soggetta al soddisfacimento di determinate condizioni di chiusura, tra cui l'approvazione delle autorità competenti, e si prevede che si concluderà nel secondo trimestre del 2026.

Apollo investe attivamente in Francia da oltre due decenni e oggi vanta circa 14 miliardi di euro investiti in aziende francesi nell'ambito delle sue strategie.





(Foto: Gary Lopater su Unsplash )
