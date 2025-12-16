Apollo, valuta potenziale vendita di Atlas Air per 12 miliardi di dollari

Apollo Global Management

(Teleborsa) -starebbe valutando una potenzialedella sua. Lo riporta Bloomberg citando fonti vicine alla questione.Il potenziale disinvestimento da Atlas Air, che offre voli charter e leasing di aeromobili, è ancora alle prime fasi di valutazione e la società di investimento statunitense potrebbe. Altri operatori del settore e società di private equity hanno mostrato un interesse preliminare per l'acquisizione di Atlas Air.Intanto, martedì, Apollo ha annunciato che i fondi gestiti da Apollo hanno concordato di, specialista nel settore dei prodotti alimentari freschi e nella vendita al dettaglio di prodotti alimentari in Francia. Gli attuali azionisti e il team dirigenziale di Prosol reinvestiranno insieme ai Fondi Apollo.sotto due insegne principali: Grand Frais, dove fornisce frutta, verdura, latticini e pesce; e Fresh., una catena di negozi interamente di proprietà che vende frutta, verdura, latticini, pesce e carne.La transazione, si legge nella nota, è soggetta al soddisfacimento di determinate condizioni di chiusura, tra cui l'approvazione delle autorità competenti, e si prevede che si concluderà nelApollo investe attivamente in Francia da oltre due decenni e oggi vanta circanell'ambito delle sue strategie.