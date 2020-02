Tenaris prosegue dimessa sopo risultati trimestre

Tenaris

produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas

(Teleborsa) - Frazionale ribasso per, che scambia con una perdita dello 0,47%, dopo aver pubblicato i risultasti dell'ultimo trimestre dell'anno. La compagnia attiva nel settore della produzione di tubi, ha chiuso il trimestre con ricavi in calo del 17% a 1,74 miliardi di dollari ed un utile netto in flessione del 33% a 152 milioni di dollari. L'EPS è pari a 13 cent ad azionePer l'intero esercizio 2019, la società porta a casa un utile di 773 milioni di dollari, in calo del 15%, accusando una contrazione dei ricavi del 5% a 7,3 miliardi di dollari.La tendenza ad una settimana delè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 9,27 Euro con tetto rappresentato dall'area 9,61. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 9,12.