Il calendario 2026 degli eventi societari di Eni

(Teleborsa) - La Società del Cane a sei zampe
ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2026
. Il management di Eni
ha inoltre segnalato che il pagamento della terza tranche
del dividendo 2025
sarà effettuato il 25 marzo 2026, con data di stacco il 23 marzo 2026. La quarta tranche
è prevista per il 20 maggio 2026, con data di stacco il 18 maggio 2026.
E' stato anche specificato che il pagamento delle prime due tranche del dividendo 2026
, da effettuarsi con riserve disponibili, è subordinato all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti. In caso di esito positivo, la prima tranche sarà versata il 23 settembre 2026
(stacco cedola 21 settembre 2026) e la seconda il 25 novembre 2026
(stacco cedola 23 novembre 2026). Mercoledì 25/02/2026CDA
: Bilancio preconsuntivo al 31 dicembre 2025 e delibera di distribuzione di riserve a titolo e in luogo del dividendo 2025 (terza tranche)Appuntamento
: Comunicato stampa sulla distribuzione Giovedì 26/02/2026 Appuntamento
: Comunicato stampa sul preconsuntivo e conference call Mercoledì 18/03/2026CDA
: Relazione finanziaria annuale 2025 che comprende il progetto di bilancio di esercizio; Piano strategico 2026-2029Appuntamento
: Comunicato stampa Giovedì 19/03/2026 Appuntamento
: Comunicato stampa, presentazione al mercato (Capital Markets Update) e conference call Giovedì 02/04/2026CDA
: Delibera di distribuzione di riserve a titolo e in luogo del dividendo 2025 (quarta tranche)Appuntamento
: Comunicato stampa Giovedì 23/04/2026 CDA
: Risultati del I trimestre 2026 Venerdì 24/04/2026 Appuntamento
: Comunicato stampa e conference call Mercoledì 06/05/2026Assemblea
: Relazione finanziaria annuale 2025 - (unica convocazione)Appuntamento
: Comunicato stampa sugli esiti assembleari Martedì 28/07/2026CDA
: Risultati del II trimestre 2026, Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 e delibera di distribuzione di riserve a titolo e in luogo del dividendo 2026 (prima tranche)Appuntamento
: Comunicato stampa sulla distribuzione Mercoledì 29/07/2026 Appuntamento
: Comunicato stampa sui risultati e conference call Giovedì 22/10/2026CDA
: Risultati del III trimestre 2026 e delibera di distribuzione di riserve a titolo e in luogo del dividendo 2026 (seconda tranche)Appuntamento
: Comunicato stampa sulla distribuzione Venerdì 23/10/2026 Appuntamento
: Comunicato stampa sui risultati e conference call