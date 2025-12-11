Milano 15:39
43.778 +0,72%
Nasdaq 15:39
25.572 -0,79%
Dow Jones 15:39
48.351 +0,61%
Londra 15:39
9.687 +0,33%
Francoforte 15:39
24.277 +0,61%

Il calendario 2026 degli eventi societari di Eni

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti, politica dei dividendi

Calendar, Finanza, Calendario annuale
Il calendario 2026 degli eventi societari di Eni
(Teleborsa) - La Società del Cane a sei zampe ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2026. Il management di Eni ha inoltre segnalato che il pagamento della terza tranche del dividendo 2025 sarà effettuato il 25 marzo 2026, con data di stacco il 23 marzo 2026. La quarta tranche è prevista per il 20 maggio 2026, con data di stacco il 18 maggio 2026.

E' stato anche specificato che il pagamento delle prime due tranche del dividendo 2026, da effettuarsi con riserve disponibili, è subordinato all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti. In caso di esito positivo, la prima tranche sarà versata il 23 settembre 2026 (stacco cedola 21 settembre 2026) e la seconda il 25 novembre 2026 (stacco cedola 23 novembre 2026).


Mercoledì 25/02/2026
CDA: Bilancio preconsuntivo al 31 dicembre 2025 e delibera di distribuzione di riserve a titolo e in luogo del dividendo 2025 (terza tranche)
Appuntamento: Comunicato stampa sulla distribuzione

Giovedì 26/02/2026
Appuntamento: Comunicato stampa sul preconsuntivo e conference call

Mercoledì 18/03/2026
CDA: Relazione finanziaria annuale 2025 che comprende il progetto di bilancio di esercizio; Piano strategico 2026-2029
Appuntamento: Comunicato stampa

Giovedì 19/03/2026
Appuntamento: Comunicato stampa, presentazione al mercato (Capital Markets Update) e conference call

Giovedì 02/04/2026
CDA: Delibera di distribuzione di riserve a titolo e in luogo del dividendo 2025 (quarta tranche)
Appuntamento: Comunicato stampa

Giovedì 23/04/2026
CDA: Risultati del I trimestre 2026

Venerdì 24/04/2026
Appuntamento: Comunicato stampa e conference call

Mercoledì 06/05/2026
Assemblea: Relazione finanziaria annuale 2025 - (unica convocazione)
Appuntamento: Comunicato stampa sugli esiti assembleari

Martedì 28/07/2026
CDA: Risultati del II trimestre 2026, Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 e delibera di distribuzione di riserve a titolo e in luogo del dividendo 2026 (prima tranche)
Appuntamento: Comunicato stampa sulla distribuzione

Mercoledì 29/07/2026
Appuntamento: Comunicato stampa sui risultati e conference call

Giovedì 22/10/2026
CDA: Risultati del III trimestre 2026 e delibera di distribuzione di riserve a titolo e in luogo del dividendo 2026 (seconda tranche)
Appuntamento: Comunicato stampa sulla distribuzione

Venerdì 23/10/2026
Appuntamento: Comunicato stampa sui risultati e conference call
Condividi
```