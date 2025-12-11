Il calendario 2026 degli eventi societari di Eni

Società del Cane a sei zampe

(Teleborsa) - Laha reso noto in un comunicato il. Il management diha inoltre segnalato che il pagamento delladelsarà effettuato il 25 marzo 2026, con data di stacco il 23 marzo 2026. Laè prevista per il 20 maggio 2026, con data di stacco il 18 maggio 2026.E' stato anche specificato che il pagamento delle prime due tranche del, da effettuarsi con riserve disponibili, è subordinato all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti. In caso di esito positivo, la prima tranche sarà versata il(stacco cedola 21 settembre 2026) e la seconda il(stacco cedola 23 novembre 2026).: Bilancio preconsuntivo al 31 dicembre 2025 e delibera di distribuzione di riserve a titolo e in luogo del dividendo 2025 (terza tranche): Comunicato stampa sulla distribuzione: Comunicato stampa sul preconsuntivo e conference call: Relazione finanziaria annuale 2025 che comprende il progetto di bilancio di esercizio; Piano strategico 2026-2029: Comunicato stampa: Comunicato stampa, presentazione al mercato (Capital Markets Update) e conference call: Delibera di distribuzione di riserve a titolo e in luogo del dividendo 2025 (quarta tranche): Comunicato stampa: Risultati del I trimestre 2026: Comunicato stampa e conference call: Relazione finanziaria annuale 2025 - (unica convocazione): Comunicato stampa sugli esiti assembleari: Risultati del II trimestre 2026, Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 e delibera di distribuzione di riserve a titolo e in luogo del dividendo 2026 (prima tranche): Comunicato stampa sulla distribuzione: Comunicato stampa sui risultati e conference call: Risultati del III trimestre 2026 e delibera di distribuzione di riserve a titolo e in luogo del dividendo 2026 (seconda tranche): Comunicato stampa sulla distribuzione: Comunicato stampa sui risultati e conference call