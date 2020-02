BB Biotech chiude 2019 in utile, dividendo invariato

BB Biotech

(Teleborsa) -ha presentato il rapporto annuale per l’esercizio 2019, che evidenzia un andamento positivo in un contesto di mercato generalmente favorevole.Considerando l’intero anno, iltotale dell’azione è stato dele 23,4% in euro, leggermente al di sotto della performance del portafoglio pari al 23.4% in CHF e al 28.1% in EUR. I dati consolidati e sottoposti a revisione per l’intero esercizio 2019 indicano un, contro una perdita netta di CHF 471 milioni accusata nel 2018.BB Biotech propone il pagamento di un, pari come nell’esercizio precedente a unsul corso medio ponderato per i volumi dell’azione nel mese di dicembre 2019. Viene così riconfermata e portata avanti la politica dei dividendi introdotta nel 2013.Il titolo BB Biotech quotato alla Borsa di Milano fa piuttosto bene oggi con un guadagno di circa il 2%.