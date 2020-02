Economia circolare, accordo tra Ente Nazionale Microcredito e Acli

(Teleborsa) -- Associazioni Nazionali Lavoratori Italiani, hanno siglato unper rilanciare lo strumento del microcredito e per mettere in piedi una serie di. Saranno messe a disposizioneed iper organizzare queste attività. La sedesarà la prima a dare esecuzione al memorandum con l'apertura del"Questo accordo è di vitale importanza perche diffondono la cultura del microcredito e delle microfinanza, offrendo ai cittadini che non hanno garanzie lae sostenere il tessuto economico del Paese, ma soprattutto restituire alle persone un progetto di lavoro e dignità", ha dichiarato il Presidente dell'ENM,"L'accordo che abbiamo stipulato con l'ENM è un altro passo avanti che le ACLI fanno nei servizi dedicati ai cittadini e anche nella collaborazione con le istituzioni", ha detto il Presidente nazionale delle ACLI,, ricordando che "il microcredito è fondamentale soprattutto per tutti quei giovani che oggi hanno idee e capacità per fare impresa ma difficoltà di accesso al credito tramite i canali tradizionali".