Identità digitale, come risolvere il dualismo SPID-CIE

(Teleborsa) - Garantire a tutti i cittadini e le imprese un accesso sicuro e protetto ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti con un'unica Identità Digitale. Questo l'obiettivo dellonelle ultime settimane oggetto di un acceso dibattito. Al centro della questione vi è, infatti,che complica il raggiungimento dell'obiettivo auspicato daldi arrivare presto ad un'unica "riassuntiva" identità digitale per tutti i cittadini.Attualmente l'identità SPID è rilasciata dai Gestori di Identità Digitale (Identity Provider), soggetti privati accreditati dall'che, nel rispetto delle regole emesse dall'Agenzia, forniscono le identità digitali e gestiscono l'autenticazione degli utenti. A partire dal novembre 2019 tuttiIl terzo livello di sicurezza, pensato per i servizi più delicati (es. sanità e banca) – che oltre a essere garantito da una "one time password" (Otp) è dotato anche di un certificato criptato su dispositivo o smarcard – è, invece, a pagamento.A fine gennaio 2020 le identità SPID rilasciate hanno raggiunto quotaIlNel 2019 lo SPID è stato utilizzato per effettuare accessi a servizi in rete, 5.929.601 volte nel mese di gennaio 2020. Per alcuni servizi pubblici (es. la carta del docente) è già obbligatorio usarlo.Considerando chepoco più di 5 milioni e mezzo di utenti non sono molti anche se sono in linea con i dati di diffusione delle identità digitali di altri Stati UE. Per questoIn questo senso sarebbe senza dubbio utile una campagna informativa volta a spiegare ai cittadini i diversi vantaggi e il risparmio di tempo ottenibile grazie all'utilizzo dell'identità elettronica. Nel futuro provvedimento sulla semplificazione, a cui sta lavorandoun posto centrale è riservato alla digitalizzazione. Qui entra in gioco lo SPID e la sua eventuale revisione da parte del Governo. Effettuare modifiche nella gestione dell'identità digitale e nel meccanismo di rilascio delle credenziali, oggi affidato ad aziende private accreditate, tuttavia, come hanno dimostrato glipresentati dalper due volte respinti, non è così semplice.presentae, secondo gli esperti, non è perseguibile. In primis vi è lada Poste Italiane a Aruba che per via della riforma verrebbero tagliati fuori alla scadenza delle convenzioni stipulate con Agid (nel 2021 terminano quelle connel 2022 quelle conmentre a ottobre del 2023 scade la convenzione di) buttando via, di fatto, tutto il lavoro portato avanti dal 2015 a oggi. In secondo luogo lo Stato dovrebbe farsi carico di un complesso sistema di gestione senza possedere, al momento, le capacità e le risorse necessarie a gestire i molti e delicati aspetti di un sistema così complesso. Infine la razionalizzazione dei due sistemi in uno unico, potrebbe significare laI privati possono infatti utilizzare la CIE attraverso appositi lettori in cui si inserisce materialmente la carta di identità, ma non ne possono usare la componente di identità elettronica contenuta nel chip per i propri servizi online perché non esiste normativa che lo consenta. Per gli esperti