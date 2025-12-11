Oltre l’orizzonte dell’innovazione: Sisal presenta a Roma quarta edizione di FutureS





(Teleborsa) - Un confronto tra istituzioni, aziende e stakeholder per discutere delle sfide e delle opportunità legate all’innovazione digitale: questo è, l’evento organizzato dache si è tenuto a Roma nella splendida cornice di Palazzo Nunez-Torlonia e giunto alla quarta edizione. L’incontro è stato anche occasione per celebrare gli 80 anni di storia dell’azienda, confermando il ruolo di Sisal come protagonista della trasformazione tecnologica e culturale del Paese.“FutureS è la nostra piattaforma per contribuire al dibattito sul futuro del Paese, portando un’idea di innovazione che unisca tecnologia, responsabilità e valore sociale - ha dichiarato, Amministratore Delegato di Sisal - È un impegno che nasce dadi storia: Sisal ha sempre accompagnato le trasformazioni dell’Italia, investendo in persone, competenze e sistemi moderni. Oggi rinnoviamo questa missione con ancora più determinazione: mettere la nostra esperienza al servizio del cambiamento per costruire un futuro più responsabile”.Al centro di questa edizione l’innovazione intesa come identità, ambizione e responsabilità delle aziende, una tensione che permette di trasformare il cambiamento in opportunità trasformative per l’impresa e la Società. Durante l’incontro, Professor of Strategy della SDA Bocconi School of Management, ha sviluppato una riflessione ampia sul significato dell’innovazione nell’attuale scenario competitivo. Nel corso del suo discorso sono stati affrontati i temi legati alla capacità delle imprese di anticipare i futuri possibili e di costruire, anziché inseguire, l’accelerazione in atto con particolare riferimento all’e allo sviluppo delle tecnologie ‘dual use’ in ambito civile e militare.Quest’anno FutureS ha messo in luce la necessità di un ecosistema digitale fondato su interoperabilità, fiducia e collaborazione. In un contesto segnato da rapide innovazioni tecnologiche e nuovi equilibri geopolitici, imprese e istituzioni sono chiamate a sviluppare strategie condivise che integrino visione, governance e responsabilità. Centrale anche il ruolo di un dialogo continuo tra settore pubblico e privato, condizione indispensabile per trasformare la trasformazione digitale in crescita sostenibile e per affrontarne con chiarezza le complessità in uno scenario globale in costante evoluzione.