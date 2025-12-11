Milano 9:29
Oltre l’orizzonte dell’innovazione: Sisal presenta a Roma quarta edizione di FutureS

Economia, Scienza e tecnologia
(Teleborsa) - Un confronto tra istituzioni, aziende e stakeholder per discutere delle sfide e delle opportunità legate all’innovazione digitale: questo è FutureS, l’evento organizzato da Sisal che si è tenuto a Roma nella splendida cornice di Palazzo Nunez-Torlonia e giunto alla quarta edizione. L’incontro è stato anche occasione per celebrare gli 80 anni di storia dell’azienda, confermando il ruolo di Sisal come protagonista della trasformazione tecnologica e culturale del Paese.


“FutureS è la nostra piattaforma per contribuire al dibattito sul futuro del Paese, portando un’idea di innovazione che unisca tecnologia, responsabilità e valore sociale - ha dichiarato Francesco Durante, Amministratore Delegato di Sisal - È un impegno che nasce da 80 anni di storia: Sisal ha sempre accompagnato le trasformazioni dell’Italia, investendo in persone, competenze e sistemi moderni. Oggi rinnoviamo questa missione con ancora più determinazione: mettere la nostra esperienza al servizio del cambiamento per costruire un futuro più responsabile”.

Al centro di questa edizione l’innovazione intesa come identità, ambizione e responsabilità delle aziende, una tensione che permette di trasformare il cambiamento in opportunità trasformative per l’impresa e la Società. Durante l’incontro Carlo Alberto Carnevale Maffè, Professor of Strategy della SDA Bocconi School of Management, ha sviluppato una riflessione ampia sul significato dell’innovazione nell’attuale scenario competitivo. Nel corso del suo discorso sono stati affrontati i temi legati alla capacità delle imprese di anticipare i futuri possibili e di costruire, anziché inseguire, l’accelerazione in atto con particolare riferimento all’Intelligenza Artificiale e allo sviluppo delle tecnologie ‘dual use’ in ambito civile e militare.

Quest’anno FutureS ha messo in luce la necessità di un ecosistema digitale fondato su interoperabilità, fiducia e collaborazione. In un contesto segnato da rapide innovazioni tecnologiche e nuovi equilibri geopolitici, imprese e istituzioni sono chiamate a sviluppare strategie condivise che integrino visione, governance e responsabilità. Centrale anche il ruolo di un dialogo continuo tra settore pubblico e privato, condizione indispensabile per trasformare la trasformazione digitale in crescita sostenibile e per affrontarne con chiarezza le complessità in uno scenario globale in costante evoluzione.


