Italia Digitale e PA Social insieme per cultura e comunicazione digitale

(Teleborsa) - È stato presentato oggi a Roma, al Mercato Centrale, il nuovo Polo italiano della cultura e della comunicazione digitale, nato dall’unione tra Fondazione Italia Digitale e PA Social. Unche mette insieme due realtà ‘gemelle’ - PA Social, nata nel 2015, e Fondazione Italia Digitale, costituita nel 2021 - da anni impegnate in modo complementare nelladelle. La presentazione si è svolta in un luogo dal forte valore simbolico: il Mercato Centrale di Roma, che aveva ospitato il primo evento pubblico di costituzione dell’associazione PA Social.Il nuovo polo nazionale opererà su più fronti: dalla cultura digitale e divulgazione, per promuovere consapevolezza e competenze su innovazione e tecnologia, alle policy del digitale, con une nella definizione di proposte a supporto delle scelte nazionali. Centrale sarà anche il supporto a pubbliche amministrazioni, imprese, professionisti e cittadini, insieme allo sviluppo diormai consolidati come il, lo Smartphone d’Oro, lae gli. Il polo continuerà inoltre a investire su formazione continua, ricerca e analisi sul rapporto tra italiani e digitale, comunicazione pubblica di qualità e informazione attraverso la testata digitalepopolare.it e nuove iniziative editoriali.Il 2025 rappresenta un anno chiave anche sul piano normativo: con l’approvazione della, che introduce ufficialmente il, viene riconosciuta una professionalità essenziale per i servizi pubblici moderni, frutto di una battaglia portata avanti per oltre dieci anni.“Questa unione non è un punto di arrivo, ma un nuovo inizio”, ha dichiarato Francesco Di Costanzo, Presidente di Fondazione Italia Digitale. “Mettiamo insieme esperienze, competenze e comunità che da anni lavorano sul campo per, partecipazione e qualità dei servizi pubblici, oltre che un elemento centrale nella vita quotidiana di tutti noi. Il nuovo polo nasce per accompagnare il Paese nei prossimi dieci anni e oltre, rafforzando cultura digitale, formazione, ricerca, divulgazione e politiche pubbliche. Presentarlo oggi nello stesso luogo in cui tutto è iniziato per PA Social ha per noi un valore simbolico molto forte”.Nel corso della presentazione sono stati inoltre delineati iche caratterizzeranno l’attività del nuovo polo nazionale: il, giunto alla quarta edizione e pronto a partire in tour nazionale dal 2026, con prima tappa a Firenze il 30 gennaio 2026, dedicata a; il rafforzamento dei percorsi formativi e di aggiornamento per pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti della comunicazione; lo sviluppo dell’e delle ricerche realizzate con l’Istituto Piepoli, dedicate a percezioni, comportamenti e performance dell’Italia digitale.È stato infine annunciato che dal gennaio 2026 il nuovo polo si presenterà con un’unica identità visiva, un sito web unificato e canali social comuni, per rafforzare una comunicazione coordinata, riconoscibile ed efficace. L’evento del 16 dicembre ha rappresentato non solo il racconto di un percorso decennale, ma soprattutto l’avvio di una nuova fase in cui digitale, innovazione, conoscenza e comunicazione pubblica saranno sempre più centrali per lo sviluppo del Paese e per il rapporto tra istituzioni, cittadini e imprese.