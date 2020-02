Coronavirus, Borrelli: "Per vittime patologie pregresse, no altri focolai"

(Teleborsa) -ma. È l'ultimo bilancio dellareso noto in conferenza stampa nel tardo pomeriggio di lunedì 24 febbraio dal commissario straordinarioNel dettaglio, la, 18 in Emilia Romagna, 3 nel Lazio (la coppia di cinesi ed il ricercatore già dimesso) e. I positivi con virus sono 222, di cui 101 ricoverati con sintomi, 27 in terapia intensiva e 94 in isolamento domiciliare.", ha chiarito Borrelli che ha fatto il punto della situazione anche sui focolai, confermando che sono solo due (Veneto e Lombardia) e sono già circoscritti.", ha precisato il commissario. ". Credo che i valori in Italia siano contenuti in numeri ragionevoli e tali da non giustificare il mutamento da epidemia in pandemia", ha aggiunto."Il dato importante è che", ha sottolineato Borrelli che ha chiarito come "non ci siano puntuali difficoltà" nell'approvvigionamento dei tamponi "così come si sta procedendo all'approvvigionamento di materiale sanitario, mascherine e quant'altro"., come ha specificato Borrelli. Secondo quanto appreso dall'ANSA dallo stesso Presidente del Veneto, Luca Zaia,"che secondo quanto dichiarato da lui stesso sarebbe stato a Codogno" sonoIntanto,. Gli ultimo arrivano dalla(l'altra è la Republika Srpska), che ha sconsigliato alle scuole di organizzare viaggi in Italia a causa dell'epidemia di coronavirus.. Il sito del ministero degli Esteri ha pubblicato una mappa con le zone a rischio: Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio.Quanto alle misure precauzionali interne, il governo sta ancora: nessuna cancellazione per gli eventi pubblici in vista della festa di San Patrizio il 17 marzo.