FCA: Gorlier, rottamazione per favorire auto elettriche

FCA

(Teleborsa) -"sta facendo la propria parte e non soltanto con gli investimenti sulle produzioni e sulla formazione delle persone, ma anche conin grado di accompagnare i nostri clienti nelle trasformazioni in atto nell'industria dell'auto", ma "per sostenere il drastico aumento del numero di auto elettriche o ibrideche ne accompagnino l'introduzione sul mercato".Lo ha detto il, nel corso del suo intervento nello stabilimento Giambattista Vico di Pomigliano d'Arco, in occasione dei. "La nostra visione della e-Mobility continua a svilupparsi e - ha proseguito - a diventare sempre più articolata, con team dedicati che si occupano solo di queste attività. Continuiamo a firmare accordi per offrire soluzioni per semplificare la vita di chi acquisterà e userà una nostra auto elettrica o ibrida" e "stiamo prevedendo l'installazione di oltre 12mila punti di ricarica, presso i nostri siti produttivi, nei parcheggi per i dipendenti, nei nostri Leasys Mobility Store e presso i nostri concessionari".Gorlier ha confermato poi gli investimenti annunciati spiegando che "tra Panda Hybrid e Alfa Romeo C-SUV, l'di euro". Nella fabbrica andrà in produzione, dalla metà del 2021, la nuova Alfa Romeo Tonale.