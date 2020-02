Castelli: idee chiare, grande forza reazione nel rilancio

(Teleborsa) - "Stiamo chiudendo il testo delhe contienesi tratta di misure che non potevamo sospendere con gli strumenti adottati nei giorni scorsi. Stiamo ascoltando tutte le, abbiamo le idee chiare. Stiamo montando le soluzioni che arriveranno con un secondo Decreto che verrà emanato la prossima settimana. Ci saranno misure dStiamo lavorando ad un sostegno anche sulla parte contributiva, per fare in modo che usciti da questa fase il Paese possa ripartire velocemente”.Lo ha detto il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze,, intervenendo a Radio Cusano Campus., anche con l’osservazione dei dati economici. Per fortuna in questo Stato abbiamo Istituzioni che producono dati dettagliati, a partire dall’Non dobbiamo limitarci aldella politica economica nazionale, stiamo subendo dei rallentamenti che in molti casi non dipendono da noi. Questo è il motivo per cui nel provvedimento ci sarà il finanziamento di unche lo Stato utilizza a sostengo delle imprese esportatrici, perché dobbiamo evitare di passare per primi come un Paese che pensa di rallentare e dobbiamo affrontare, caso per caso produttivo, questo tema", ha proseguito."Ci sarannoa favore dell’internazionalizzazione delle imprese italiane, ha proseguito. Sono certa che, come sempre accade in Italia, ci sarà una grande forza diQuesto dialogo molto forte con le associazioni di categoria ci sta aiutando ad iconclude Castelli.