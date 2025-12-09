New York: i venditori si accaniscono su VeriSign

azienda specializzata nella sicurezza delle infrastrutture internet e di telecomunicazione

(Teleborsa) - Retrocede molto l', che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,64%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.La tendenza di breve dimoderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 247,4 USD e supporto a 235,2. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 259,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)