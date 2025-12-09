New York: i venditori si accaniscono su VeriSign

(Teleborsa) - Retrocede molto l'azienda specializzata nella sicurezza delle infrastrutture internet e di telecomunicazione
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,64%.
Lo scenario su base settimanale di VeriSign
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve di VeriSign
moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 247,4 USD e supporto a 235,2. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 259,6.
