New York: i venditori si accaniscono su VeriSign

(Teleborsa) - Retrocede molto l'azienda specializzata nella sicurezza delle infrastrutture internet e di telecomunicazione, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,64%.

Lo scenario su base settimanale di VeriSign rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La tendenza di breve di VeriSign moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 247,4 USD e supporto a 235,2. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 259,6.

