Medline, +21% al debutto a Wall Street: è la più grande IPO Usa dal 2021

(Teleborsa) - Le azioni di Medline
hanno registrato un rialzo del 20,7% nel debutto a New York, aprendo a 35 dollari
contro un prezzo di IPO
di 29 dollari, e valutando il gruppo delle forniture mediche circa 46 miliardi di dollari
.
Si tratta della più grande offerta pubblica iniziale statunitense dalla quotazione di Rivian
nel 2021 e della maggiore IPO globale
del 2025, secondo i dati LSEG, superando l’operazione da 5,3 miliardi di dollari
di CATL
a Hong Kong. Medline ha collocato 216 milioni di azioni
, raccogliendo 6,26 miliardi di dollari
in un’offerta maggiorata
, diventando anche la più grande IPO di sempre sostenuta da private equity
.
La società era stata acquisita nel 2021 da Blackstone, Carlyle e Hellman & Friedman per 34 miliardi di dollari. Il CEO Jim Boyle
ha dichiarato che l’IPO consentirà di ridurre il debito, mantenendo invariata la gestione operativa.
Fondata nel 1966 e con sede in Illinois, Medline è un importante produttore
e distributore di forniture mediche
. Nei nove mesi chiusi al 27 settembre, l’utile netto è salito a 977 milioni di dollari su ricavi per 20,6 miliardi.