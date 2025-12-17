Milano 17:35
44.099 +0,25%
Nasdaq 19:49
24.721 -1,64%
Dow Jones 19:49
47.913 -0,42%
Londra 17:35
9.774 +0,92%
Francoforte 17:35
23.961 -0,48%

Medline, +21% al debutto a Wall Street: è la più grande IPO Usa dal 2021

Finanza
Medline, +21% al debutto a Wall Street: è la più grande IPO Usa dal 2021
(Teleborsa) - Le azioni di Medline hanno registrato un rialzo del 20,7% nel debutto a New York, aprendo a 35 dollari contro un prezzo di IPO di 29 dollari, e valutando il gruppo delle forniture mediche circa 46 miliardi di dollari.

Si tratta della più grande offerta pubblica iniziale statunitense dalla quotazione di Rivian nel 2021 e della maggiore IPO globale del 2025, secondo i dati LSEG, superando l’operazione da 5,3 miliardi di dollari di CATL a Hong Kong. Medline ha collocato 216 milioni di azioni, raccogliendo 6,26 miliardi di dollari in un’offerta maggiorata, diventando anche la più grande IPO di sempre sostenuta da private equity.

La società era stata acquisita nel 2021 da Blackstone, Carlyle e Hellman & Friedman per 34 miliardi di dollari. Il CEO Jim Boyle ha dichiarato che l’IPO consentirà di ridurre il debito, mantenendo invariata la gestione operativa.

Fondata nel 1966 e con sede in Illinois, Medline è un importante produttore e distributore di forniture mediche. Nei nove mesi chiusi al 27 settembre, l’utile netto è salito a 977 milioni di dollari su ricavi per 20,6 miliardi.
Condividi
```