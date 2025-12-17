Medline, +21% al debutto a Wall Street: è la più grande IPO Usa dal 2021

Rivian

(Teleborsa) - Le azioni dihanno registrato un rialzo del 20,7% nel debutto a New York, aprendo acontro un prezzo didi 29 dollari, e valutando il gruppo delle forniture mediche circaSi tratta della più grande offerta pubblica iniziale statunitense dalla quotazione dinel 2021 e delladel 2025, secondo i dati LSEG, superando l’operazione dadia Hong Kong. Medline ha collocato, raccogliendoin un’, diventando anche la più grande IPO di sempre sostenuta daLa società era stata acquisita nel 2021 da Blackstone, Carlyle e Hellman & Friedman per 34 miliardi di dollari. Il CEOha dichiarato che l’IPO consentirà di ridurre il debito, mantenendo invariata la gestione operativa.Fondata nel 1966 e con sede in Illinois, Medline è un importante. Nei nove mesi chiusi al 27 settembre, l’utile netto è salito a 977 milioni di dollari su ricavi per 20,6 miliardi.