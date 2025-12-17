Call for Ideas tra i dipendenti del Gruppo SACBO

(Teleborsa) - Il futuro dell’aeroporto attraverso un concorso di idee tra i dipendenti della società SACBO
, con l’obiettivo di contribuire al valore aggiunto delle performance gestionali, operative e di servizio
. E' nata così la "Call for Ideas
" lanciata nel maggio 2025 e aperta a tutti i dipendenti di SACBO e della controllata società di handling BIS, che ha raccolto proposte creative e soluzioni innovative in grado di contribuire a migliorare le operazioni, l’efficienza, la sicurezza e l’esperienza dei passeggeri dello scalo. La Call for Ideas ha registrato una partecipazione molto positiva
, che ha portato alla realizzazione di 13 proposte, presentate sia individualmente sia in team, toccando i temi della sostenibilità in chiave operativa e sociale, inclusione, formazione continua, innovazione tecnologica, attenzione al benessere dei lavoratori.
Le proposte sono state valutate da una Commissione multidisciplinare
, composta dai Direttori Generali di SACBO e BIS, dai Direttori di Risorse Umane, Operazioni, Infrastrutture, Amministrazione Finanza e Controllo, IT Manager, Operational Innovation Manager di SACBO, e da Letizia Petrarca per l’Innovation Hub di ADR e Maddalena Spreafico e Davide Furlan per l’area Innovation di SEA.
La valutazione si è basata su criteri chiave, tra cui la realizzabilità delle idee, l’impatto positivo generato, il grado di originalità e innovazione, la rapidità di sperimentazione, l’allineamento con la strategia aziendale e il livello di dettaglio e strutturazione delle proposte.
Il percorso si è concluso il 17 dicembre, con la giornata delle premiazioni. In questa occasione, tutti i partecipanti hanno ricevuto una menzione di feedback a riconoscimento del lavoro svolto
, mentre il progetto vincitore è stato premiato con una Innovation Experience dedicata, pensata per continuare a stimolare crescita, confronto e contaminazione
.