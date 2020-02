Coronavirus: al "Sacco" di Milano isolato ceppo italiano. Duomo riapre a turisti

(Teleborsa) - Sono saliti ai positivi ain Italia, di cui 282 già verificati dall’Istituto Superiore di Sanità. Si registrano altriin Lombardia, tutti ultraottantenni, portando ail numero delle vittime. Lo ha riferito il capo della Protezione civile,facendo il punto sull'emergenza., invece, le(40 in Lombardia).- ha sottolineato. Ringrazio la popolazione che ordinatamente sta rispettando le indicazioni delle autorità in quelle zone,, facendo anche la spesa, gestiscono ilI ricercatori dell'Ospedale Sacco di MilanoLo annuncia il professordirettore dell'Istituto di Scienze biomediche, illustrando i risultati del lavoro di ricerca che procede senza sosta da domenica, coordinato dalla professoressa. Fanno parte della squadra le ricercatriciinsieme al collega polaccoSi prova, intanto, ad invertire laHo appena parlato con la Veneranda Fabbrica del Duomo che mi ha comunicato la volontà di riaprire ai turisti in maniera contingentata. Il Duomo è una chiesa particolare, viene riaperta gestendo gli ingressi, conAd annunciarlo l'assessore lombardo al WelfareHa risposto così il Presidente francese Emmanuel Macron a Napoli, ai cronisti che gli chiedevano se percosì come invocato oggi dalla leader del Rassemblement National, Marine Le Pen."Il settore più impattato direttamente dalla crisi del coronavirus èe poi insieme costruiremo unche sono sicuro sarà rapido"Lo ha detto il Ministro ai Beni culturali e al Turismoal termine della visita al Mann per il bDopo aver sottolineato come "tutti i pazienti allo Spallanzani sono guariti", il ministro degli Esteri ha detto chequesto vuol dire che come loro vanno in aula possono continuare a- Attraverso la "Piattaforma Imprese", Cassa depositi e prestiti prevede di erogare a favore di Pmi e Mid-cap fino a- da veicolare tramite il sistema bancario. Le risorse sono immediatamente disponibili e serviranno a sostenere le esigenze di finanziamento delle imprese nazionali in questa fase congiunturale complessa. Lo si legge in una nota della Cdp.