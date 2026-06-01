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Piazza Affari: scambi in positivo per il comparto oil italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: scambi in positivo per il comparto oil italiano
L'Indice petrolifero a Milano continua la giornata in aumento dell'1,16%.
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