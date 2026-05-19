Autostrade per l’Italia: al Festival dell’Economia di Trento la mostra "Italia in movimento. Autostrade e futuro"

un viaggio che racconta il Paese attraverso la rete: il nastro infrastrutturale come asse portante della modernità italiana, spazio del viaggio e della crescita economica

(Teleborsa) - Una riflessione sul ruolo strategico delle infrastrutture autostradali nella trasformazione dell’Italia contemporanea con le autostrade che vengono raccontate non soltanto come opere ingegneristiche o reti di collegamento, ma come elementi centrali dello sviluppo economico, della mobilità, dell’evoluzione del paesaggio e dell’identità culturale del Paese: dopo l’inaugurazione al Maxxi - Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma e le successive tappe alla Triennale di Milano e al Meeting di Rimini, la mostra “Italia in movimento. Autostrade e futuro” - promossa da Autostrade per l’Italia e realizzata con il MAXXI, curata da Pippo Ciorra con Angela Parente - arriva al Festival dell’Economia di Trento con una edizione aperta al pubblico dal 20 al 24 maggio presso il Museo Diocesano Tridentino.





Il progetto espositivo si è affermato come uno dei più interessanti casi culturali italiani dedicati al rapporto tra infrastrutture, architettura e società contemporanea. Ha attraversato in breve tempo luoghi espositivi molto diversi tra loro, a conferma della capacità del tema autostradale di parlare a pubblici differenti e di intercettare questioni centrali del presente: mobilità, innovazione, sostenibilità e trasformazione del territorio.



“Italia in movimento. Autostrade e futuro” propone un viaggio che racconta il Paese attraverso la rete: il nastro infrastrutturale come asse portante della modernità italiana, spazio del viaggio e della crescita economica, ma anche elemento strategico che ha contribuito a ridefinire il paesaggio e l’immaginario collettivo e a influenzare le abitudini di vita e di viaggio dei cittadini. Grazie a materiali d’archivio, fotografie, mappe, progetti architettonici e contributi visivi, il percorso espositivo intreccia storia, design, ingegneria e cultura visuale, accompagnando il visitatore dentro un secolo di trasformazioni italiane.



In occasione della presenza al Festival dell’Economia di Trento, Autostrade per l’Italia, main partner dell’evento, promuove inoltre una serie di incontri aperti al pubblico. Il programma prevede appuntamenti dedicati al viaggio. Tra questi, il 21 maggio presso la Sala degli Arazzi del Museo Diocesano Tridentino, “Sport in Movimento” nel quale il giornalista radiofonico Enrico Galletti dialogherà con Francesca Lollobrigida, campionessa olimpica di pattinaggio di velocità su ghiaccio. Il 23 maggio sarà invece la volta di “Musica in Movimento” con il cantante e musicista italiano Eddie Brock, presso la Cloud di Autostrade per l’Italia allestita in Piazza Duomo.

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