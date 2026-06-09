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Piazza Affari: rosso per il comparto oil italiano

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Piazza Affari: rosso per il comparto oil italiano
L'Indice petrolifero a Milano perde l'1,22%, continuando la seduta a 28.219,58 punti.
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