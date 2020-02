Scuola, via ai concorsi ma la "supplentite" non sarà sconfitta

(Teleborsa) - Ildà il via ai- 25.000 posti per l’ordinario e 24.000 per lo straordinario - ma il sindacato della scuolae sottolinea che questoL’annuncio della ministra per la Pubblica amministrazione riguarda il decreto che autorizza il ministero dell’Istruzione a pubblicare i bandi: "Con questo provvedimento – ha detto Dadone - siamo di fronte a un altro passaggio importante, grazie al quale la Funzione pubblica consente al sistema scolastico italiano di procedere in direzione di un rafforzamento degli organici ormai improrogabile".Per l’Anief, tuttavia, rimaniamo in piena emergenza, mentre si potrebbe in via straordinaria assumere dalle graduatorie di istituto provinciale per la prossima estate e su tutti i posti vacanti e disponibili. Il- si sottolinea - appare altamentevisto che a settembre, a seguito dei, si supereranno le"Icon le procedure concorsuali – spiega il leader del sindacato Marcello Pacifico - sonose si considerano gli ulteriori 35 mila posti vacanti dei futuri pensionamenti".Seocndo il Presidente di Anief, inoltre, "bisogna con un provvedimento normativo. "Abbiamo aperto le preadesioni per migliaia di insegnanti esclusi", assicura.