Eni, utile netto adjusted 2,88 miliardi e produzione record nel 2019

Eni

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon un, mentre'esercizio evidenzia un utile netto di 0,15 miliardè pari a, che portanell'anno. Confermato per l'anno 2019 undi cui 0,43 euro già pagati in acconto.Eni presenta oggi anche ile confermaper gli azionisti con un. Annunciato anchedi euro.pari a. Escludendo per omogeneità il risultato di Eni Norge del 2018 e al netto dell’effetto scenario/tassi di attualizzazione e dello IFRS 16, il risultato aumenta del 9% nel trimestre (+5% nell’anno).a 3,73 miliardi nel quarto trimestre (-14%) e 12,39 miliardi nell’anno (-9%) su cui ha inciso il pagamento straordinario legato alla definizione di un arbitrato (circa 330 milioni).Il Gruppo ha effettuatoal netto dell’acquisizione del 20% di ADNOC Refining e di riserve per l’ammontare complessivo di 3,3 miliardi euro.Escludendo l’applicazione dell’IFRS 16, ilsi determina ini, in aumento del 38% rispetto al 31 dicembre 2018 in relazione principalmente all(2,9 miliardi). Includendo gli effetti dello IFRS 16 è pari a 17,13 miliardi, di cui circa 2 miliardi relativi alla lease liability di competenza dei joint operator upstream.ha affermato, aggiungendo "nel 2019 abbiamo conseguito risultati eccellenti, nonostante lo scenario decisamente negativo, caratterizzato da discontinuità geopolitiche e da uno scenario prezzi certamente meno favorevole rispetto al 2018". Il numero uno ha poi messo l'accento sulla produzione record di 1,87 milioni di barili e sulle strategie che hanno portato ad un completo rimpiazzo delle riserve ed alla diversificazione geografica.Il settoreha raggiunto unaad una media annua di. Lecerte a fine anno erano di, con un life index di 10,6 anni; il tasso di red il tasso di rimpiazzo organico al 92% (100% escluso l’effetto prezzo) ovvero 98% in media triennale. L'Utile operativo adjusted è pari a 2,1 miliardi nel trimestre 2019 (-30% rispetto al trimestre 2018).Nel, il business retail ha raggiuntoa fine 2019, +230 mila unità rispetto al 2018 grazie alla crescita nel business power e all’estero. Nelsono stati firmati accordi di approvvigionamento di lungo termine con larelativi a. La divisione chiude il trimestre con un utile operativo adjusted di 143 milioni, più che triplicato rispetto al quarto trimestre 2018.La divisionechiude il trimestre con una perdita operativa di 62 milioni nel trimestre (utile operativo di 220 milioni nell'anno) a causa della debolezza dello scenario di raffinazione, attenuato dalla solida performance del marketing.