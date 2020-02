Trevi group, completata prima fase della dismissione Oil&Gas

Trevi Group

(Teleborsa) - Come previsto dal piano di rilancio della società,comunica che oggi è stata perfezionata ladell'operazione di, che ha avuto ad oggetto il trasferimento adi una prima partecipazione di minoranza in Petreven, a fronte del pagamento di una porzione del corrispettivo pari a circa 20 milioni di euro.Tale porzione di prezzo della cessione sarà utilizzata da Trevi Group perutilizzati nell'ambito del settore dell'Oil&Gas detenuti in leasing e conferirli all'interno della divisione Oil&Gas. Entro ilè previsto avvenga lacon la cessione delle restanti partecipazioni del Gruppo Trevi nell'Oil&Gas al Gruppo MEIL e l'incasso del saldo del prezzo d'acquisto definitivo. Ciò perfezionerà l'intera cessione della divisione Oil&Gas da parte del Gruppo Trevi.Si comunica infine che è stata formalizzata l'estensione del termine finale per l'avveramento delle condizioni sospensive previste dall', al fine di consentire il completamento di tutte le operazioni propedeutiche al lancio dell'aumento di capitale e alsecondo le tempistiche previste e in coerenza con il piano di risanamento finanziario e di rilancio industriale del Gruppo Trevi.