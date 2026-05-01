Londra: performance negativa per Weir Group

(Teleborsa) - Rosso per il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile , che sta segnando un calo del 2,56%.



L'andamento di Weir Group nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario di Weir Group si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 25,67 sterline. Prima resistenza a 26,25. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 25,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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