Trevi, nel 1° trimestre acquisite nuove commesse e ordini per 220 milioni

(Teleborsa) - Nel primo trimestre 2026, Trevi, divisione del Gruppo Trevi specializzata nelle opere di fondazioni speciali e consolidamenti del terreno per grandi interventi infrastrutturali, e Soilmec, divisione del Gruppo che progetta e produce macchinari e impianti per l’ingegneria del sottosuolo, si sono aggiudicate commesse e ordini per un valore di oltre 220 milioni di euro, in aumento di circa 81 milioni rispetto al primo trimestre del 2025.



"Le acquisizioni del primo trimestre rappresentano un primo riscontro operativo delle direttrici di sviluppo delineate nel Piano Industriale 2026-2029 e rafforzano la qualità del portafoglio ordini del Gruppo", ha dichiarato Giuseppe Caselli, Amministratore Delegato del Gruppo Trevi.



Le acquisizioni del primo trimestre 2026 della divisione Trevi ammontano complessivamente a 193 milioni. Tra le principali si segnalano, in Medio Oriente, progetti per oltre 61 milioni negli Emirati Arabi Uniti, e in Estremo Oriente, commesse nelle Filippine per oltre 31 milioni. Negli Stati Uniti, la filiale americana Treviicos ha acquisito commesse per circa 51 milioni, mentre in Europa, si registrano nuove commesse per circa 46 milioni. La divisione Soilmec ha acquisito nel primo trimestre 2026 ordini per un valore complessivo di oltre

32 milioni, di cui circa 5 milioni da parte della divisione Trevi.

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