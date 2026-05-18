Londra: peggiora 3i Group

(Teleborsa) - Pressione sulla società d'investimenti con sede a Londra , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,85%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di 3i Group , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di 3i Group evidenzia un declino dei corsi verso area 20,9 sterline con prima area di resistenza vista a 21,78. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 20,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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