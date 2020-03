Coronavirus, Boccia: serve operazione choc, non bastano 3,6 miliardi

(Teleborsa) - "Servenel mondo dell'economia". Lo ha detto il Presidente di Confindustria,a 24Mattino su Radio 24, in merito alle misure necessarie per fronteggiare l'impatto economico del Coronavirus, sottolineando che- ha detto - ci aspettiamo un grande piano straordinario che prenda consapevolezza della dimensione quantitativa e temporale del problema Coronavirus". Per Boccia, inoltre "occorre convergenza nazionale in questa fase delicata:- Infine bisogna "che vada a compensare il calo della domanda privata, visto che i consumi arretreranno", e insieme "aprire un fronte sul credito per aiutare nel periodo di transizione le. Sono queste le priorità da affrontare,, ha concluso.