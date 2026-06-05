Francia, deficit commerciale di aprile scende a 5,6 mld
(Teleborsa) - Migliora la situazione dei conti con l'estero per la Francia, che mostra nel mese di aprile un deficit di 5,6 miliardi di euro, in diminuzione rispetto al rosso di 6,4 miliardi riportato il mese precedente (dato rivisto da -6,9 miliardi).
Secondo quanto comunicato dal Ministero dell'Economia, l'export è aumentato a 54,6 miliardi (52,9 miliardi di marzo, rivisto da 52,5), mentre le importazioni sono salite a 60,2 miliardi (59,3 miliardi il mese precedente).
(Foto: Anthony Choren su Unsplash)
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