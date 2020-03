In vendita il settore viaggi e intrattenimento a Milano (-0,94%)

comparto viaggi e intrattenimento

comparto viaggi e intrattenimento europeo

FTSE Italia Travel & Leisure

indice EURO STOXX Travel & Leisure

FTSE MIB

Juventus

Ftse SmallCap

S.S. Lazio

FNM

A.S. Roma

(Teleborsa) - Rosso per ilche si discosta da un andamento in lieve salita delIlha aperto a quota 35.362,7 in calo di 334,8 punti, rispetto alla chiusura precedente. In lieve rialzo l', che viaggia a 175, dopo un inizio di seduta a 175.Tra i titoli del, retrocede, con un ribasso dell'1,98%.Tra le azioni del, affonda sul mercato, che soffre con un calo del 2,84%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,60%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,39%.