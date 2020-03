Coronavirus, Centeno: "Pronti anche a stimoli economia"

(Teleborsa) - Visto il "potenziale impatto" del coronavirus "sulla crescita, compreso l'impatto sulle catene di distribuzione,", incluse "misure di bilancio laddove appropriate, tenendo in considerazione le circostanze specifiche dei Paesi".Lo ha dichiarato ilal termine della teleconferenza straordinaria dell'Eurogruppo sull'impatto economico del virus.L'Eurogruppo ha dato, in cooperazione con le istituzioni, per consentirci di avere una. Allora rivaluteremo la situazione e altri passi possibili, proporzionati ai rischi, in base a come si sviluppano", ha spiegato Centeno.La discussione a metà marzo coprirà quindi "sulla crescita"." all'epidemia di Coronavirus, "che può essere usata per consentire ai Paesi di deviare temporaneamente, e questa sarà pienamente utilizzata", ha poi ricordato Centeno.La clausola per gli eventi eccezionali "", ha spiegato Centeno. "Sta alla Commissione UE attuare le regole e valutare le richieste degli Stati", ha aggiunto.