CESI, acquisiti negli Usa i laboratori Kema di Chalfont in Pennsylvania

(Teleborsa) -che dispongono di generatori di cortocircuito da 1.000 MVA e 2.500 MVA; un generatore di impulsi da 1.500 kV; un set per il testing della frequenza di alimentazione da 600 kV;e un laboratorio di testing dell’energy storage da 2 MW, collegato alla rete elettrica.A seguito del closing,Con laboratori in Italia, Stati Uniti, Olanda, Germania, Repubblica Ceca e Medio Oriente, oltre a una presenza permanente in Cina per attività di ispezione,Nei laboratori KEMA Labs sono. Oltre ai test di potenza e tensione, che simulano lo stress a cui sono sottoposti i componenti elettromeccanici, sono eseguiti anche prove e collaudi sui cavi di alimentazione,, sui componenti delle reti intelligenti, Smart Meter e sistemi IoT. Ovvero tecnologie avanzate in sistemi complessi,"Le principali utility mondiali e i produttori innovativi nel settore energetico -, ma anche essere assistiti da una rete globale di consulenti in ingegneria energetica e innovazione tecnologica,e in diverse località d'Europa, Medio Oriente, Nord e Sud America,nel campo dell’innovazione, del testing, e della consulenza per il settore elettrico e nell’ingegneria civile e ambientale.