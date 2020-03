Cgia Mestre, per reddito cittadinanza e quota 100 costo maggiore di misure anti Coronavirus

(Teleborsa) - Spesa maggiore di 12,3 miliardi (+64%) per il 2020 tra il reddito, pensione di cittadinanza e "quota 100". Provvedimento che"Per dare un sussidio anche a chi è poco interessato a trovarsi un lavoro o vuole andare in pensione in anticipo - afferma, Coordinatore Ufficio Studio CGIA -, ma per fronteggiare una crisi che si annuncia essere tra le piu' drammatiche degli ultimi 75 anni erogheremo una misura che, sebbene sia raddoppiata nel giro di pochi giorni, rimane ancora insufficiente".Da CGIA - si legge in una nota - si fa sapere chePer il Segretario CGIA,, "se da un lato il mondo produttivo chiede a gran voce una importante manovra espansiva in grado di rilanciare i consumi e la domanda interna, dall'altro il Governo. Per questo invitiamo l'Esecutivo a. Senza dimenticare che e' necessario che la nostra Pubblica Amministrazione torni a pagare i debiti commerciali maturati con i propri fornitori".