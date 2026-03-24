Milano 14:48
42.832 -0,83%
Nasdaq 14:48
23.967 -0,91%
Dow Jones 14:48
45.821 -0,84%
Londra 14:48
9.855 -0,40%
Francoforte 14:48
22.372 -1,25%

USA, Costo unitario lavoro (QoQ) nel quarto trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Costo unitario lavoro (QoQ) nel quarto trimestre
USA, Costo unitario lavoro nel quarto trimestre su base trimestrale (QoQ) +4,4%, in aumento rispetto al precedente +1% (la previsione era +2,8%).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
Condividi
```