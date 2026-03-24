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USA, Costo unitario lavoro (QoQ) nel quarto trimestre
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24 marzo 2026 - 13.35
USA,
Costo unitario lavoro nel quarto trimestre su base trimestrale (QoQ) +4,4%
, in aumento rispetto al precedente +1% (la previsione era +2,8%).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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