Cittadinanze UE in crescita nel 2024

(Teleborsa) - Nel 2024, quasi 1,2 milioni di persone hanno ottenuto la cittadinanza nel Paese UE di residenza, con un aumento dell’11,6% rispetto al 2023 (+122.700). Rispetto al 2014, quando le cittadinanze concesse erano 762.100, l’incremento complessivo è del 54,5%.



La quota maggiore di nuove cittadinanze è stata registrata in Germania (288.700, pari al 24,5% del totale UE), seguita da Spagna (252.500; 21,4%) e Italia (217.400; 18,5%).



La maggioranza dei nuovi cittadini (88%) proviene da Paesi extra-UE, mentre il 10,6% riguarda cittadini di altri Stati membri. I principali gruppi di beneficiari sono stati i cittadini siriani (110.100), marocchini (97.100) e albanesi (48.000).



Per quanto riguarda il tasso di naturalizzazione — che misura le cittadinanze concesse rispetto ai residenti stranieri — la Svezia guida la classifica con 7,5 ogni 100 residenti non cittadini, seguita da Italia (4,1) e da Spagna e Paesi Bassi (3,9). I valori più bassi si registrano in Lituania (0,1), Bulgaria e Estonia (0,3).

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