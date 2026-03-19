Milano 11:28
43.776 -2,16%
Nasdaq 18-mar
24.425 0,00%
Dow Jones 18-mar
46.225 0,00%
Londra 11:28
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Francoforte 11:28
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Indice costo lavoro Unione Europea (YoY) nel quarto trimestre

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Indice costo lavoro Unione Europea (YoY) nel quarto trimestre
Unione Europea, Indice costo lavoro nel quarto trimestre su base annuale (YoY) +3,3%, in calo rispetto al precedente +3,4%.
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