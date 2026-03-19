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Indice costo lavoro Unione Europea (YoY) nel quarto trimestre
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19 marzo 2026 - 11.10
Unione Europea,
Indice costo lavoro nel quarto trimestre su base annuale (YoY) +3,3%
, in calo rispetto al precedente +3,4%.
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