Coronavirus, crescono contagi soprattutto in Lombardia: saliti a 6.387

(Teleborsa) - Continuano, purtroppo, ai numeri del Coronavirus in Italia: sonoi contagiati, con un incremento dipersone rispetto a ieri, ei morti. Il nuovo dato è stato fornito dal Commissarioella conferenza stampa alla Protezione Civile. I guariti sono, invece,La regione in cui si registra il maggior numero di casi resta la, nella quale l’asssessore al Welfare Giulioha parlato di, spiegando in diretta Facebook che sonoi contagiati in regione, (in aumento di 769 unità), 267 i deceduti (+113), 2.217 i ricoverati non in terapia intensiva (+556), 399 quelli in terapia intensiva (il 65% di cui ha più di 65 anni), 756 in isolamento domiciliare, 550 i dimessi.", ha ribadito.Situazionema non solo. L'allerta restaNon c'è unaci sono parti d'Italia dove al momento il virus circola meno. Dipende dai nostri comportamenti quanto circolera'", ha detto il Presidente dell'Issn conferenza stampa ribadendo l'importanza delleIntanto, nella tarda notte di ieri è arrivato ilche contiene sia i provvedimenti per contenere la diffusione del coronavirus nella cosiddettasia quelli validi su tutto ilProprio in queste ore,rispetto alle restrizioni hanno spinto i Governatori delledalle misure a invocare- Sempre ieri, dopo che erano iniziate a circolare voci sulle restrizioni, è scattata unae centinaia di persone hanno preso d'assalto la stazione centrale di Milano e quella dida dove, pochi minuti prima delle 23, è partito l'ultimo treno verso ilGente ammassata in ogni angolo disponibile, persino in terra, a distanza ravvicinata: così lPoi lo stop: il treno è rimasto fermo per circa un'ora all'altezza diin provincia di Caserta mentre la Polizia Ferroviaria acquisiva i documenti dei viaggiatori, che saranno segnalati alle Asl competenti per il periodo di quarantena domiciliare di