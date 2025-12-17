Analisi Tecnica: EUR/YEN del 16/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 dicembre
Andamento annoiato per il cambio Euro / Yen, che chiude la sessione in ribasso dello 0,35%.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 182,567. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 181,387. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 180,993.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)