Fideuram – ISPB, 423 nuovi ingressi di private banker da inizio anno

(Teleborsa) - Da inizio anno al 31 ottobre 2025, le reti Fideuram, Sanpaolo Invest, IW Private Investments e Intesa Sanpaolo Private Banking
hanno registrato 423 nuovi ingressi
tra i private banker.
Al 31 ottobre 2025, il totale dei professionisti attivi
nelle reti della Divisione Private del Gruppo Intesa Sanpaolo raggiunge 6.969 private banker
.
In Fideuram
hanno fatot il loro ingresso Alessandro Susi Antonio (Piemonte), Giuseppe Liga (Lombardia), Antonio Bollani (Lombardia),
Selena Crespi (Lombardia), Paolo Roscini (Umbria), Alessandro Barreca (Lazio), Agostino Tridico (Lazio).
Si uniscono a IW Private Investments
Federico Del Ghianda e Francesco Boschi, entrambi per la Toscana, mentre Nicola Cospito (Calabria) entra in Intesa Sanpaolo Private Banking.