Metriks AI, erogato bonus IPO di 300 mila euro nell'ambito di "Quota Lombardia"

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nello sviluppo di soluzioni B2B basate sui dati e potenziate dall'intelligenza artificiale, ha ricevuto laprevisto dalla misura "- A sostegno delle PMI lombarde che puntano alla patrimonializzazione e alla crescita grazie alla quotazione in Borsa".L'agevolazione - pari a- riguarda esclusivamente la copertura delle spese ammissibili relative all'ammissione alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione. Il contributo è riconosciuto a seguito del positivo esito dell'istruttoria svolta da Regione Lombardia e dell'adozione del provvedimento di concessione. Restano escluse dal contributo le spese sostenute successivamente alla quotazione, le quali potranno essere oggetto di separate richieste di erogazione mediante rendicontazioni annuali."Il mercato oggi è molto più di una vetrina: è un'infrastruttura per crescere - dichiara il- Misure come Quota Lombardia stanno finalmente creando un contesto favorevole per le PMI che vogliono rafforzarsi e aprirsi a nuove traiettorie di sviluppo. Per chi sceglie la strada della quotazione, strumenti così mirati fanno la differenza: aiutano le imprese a strutturarsi, attrarre capitali e trasformare l'accesso al mercato in un'opportunità concreta di crescita".