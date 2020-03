Aeroporti di Roma installa termoscanner ultima generazione a Fiumicino e Ciampino

(Teleborsa) -, che saranno impiegati, non solo quelli in arrivo presso lo scalo romano. La misura è validaLo ha annunciato, nel rispetto delle disposizioni del Ministero della Salute. I controlli della temperatura corporea dei passeggeri in partenza saranno effettuatiI nuovi termoscannerper il controllo di tutti i passeggeri in arrivo a Roma. Unsupporterà i viaggiatori in partenza nel rilievo, tramite un, della temperatura corporea misurata dai termoscanner. I nuovi rilevatori si aggiungono a quelli già disponibili dal 4 febbraio scorso per i passeggeri in arrivo. In questo momento sonopresso gli aeroporti della CapitaleLa costante collaborazione in atto tra ADR, la Protezione Civile, il Ministero della Salute, l’Enac e la Polizia di Stato sta garantendo laindicate dai competenti soggetti istituzionali, a vantaggio della sicurezza e senza generare disagi per i passeggeri